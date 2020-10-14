الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية محافظة بقيق، تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية، أبرزها متنـزه الروضـة الجديد باستكمال معابر مشاة لربطه بالأحياء المجاورة، وتوريد وتركيب جلسات مسبقة الصنع، وحاويات للمخلفات وحواجز حماية، والمجسّم الخرساني الجمالي الواقع بالدوار بطريق الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بنسبة إنجاز بلغت ٩٨٪ .وتشمل مشروعات إنشاء وإعادة تأهيل الحديقـة المجاورة لجامع مصعب بن عمير - رضي الله عنه - بنسبة إنجاز بلغت ٧٥٪، وحديقة الياسمين، وحديقة هجرة الجوية، وهجرة الراجحة، وهجرة الدغيمية، مع توفير مصادر مياه من خلال حفر خمسة آبار ارتوازية لتوسعة المساحات الخضراء، وزراعة الجزر الوسطية، والطرق المحيطة بالأراضي الاستثمارية المخصصة لصالة الأفراح، والرياضية، والطريق الرابـط بين حي البسـاتين بمخطط (١٢/١٦)، وحي الروضة بطول ١٤٧١ متراً ، والأعمال الجارية المتمثلة في توريد وتركيب 40 عمود إنارة بكشافات led، وإنشاء أرصفة بالجزيرة الوسطية لكامل الطريق، حيث بلغـت نسبـة الإنجـاز ٨٣ ٪ من كامـل مراحل المشـروع، إضافة إلى مشـروع مجمع الأسـواق التجارية بحي النزهة.// انتهى//14:37ت م0110