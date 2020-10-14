جيزان 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع الإدارة العامة للمجاهدين بجازان خالد بن عبدالله بن قزيز ، بمناسبة تعيينه.واستمع سموه خلال الاستقبال لشرح عن الأعمال والمهام ذات العلاقة بعمل الإدارة العامة للمجاهدين بجازان ، والإنجازات التي حققتها والخدمات التي تقدمها بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية ، موجهاً ببذل ومضاعفة الجهود لتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.//انتهى//14:39ت م0111