إسلام آباد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأعلنت باكستانية عن انتخابها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، حيث حصلت على 169 صوتًا من أصوات أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضواً.وأوضح بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن الانتخاب جرى أمس في نيويورك، وكانت باكستان من بين خمسة مرشحين من منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين يتنافسون على أربعة مقاعد في المجلس، حيث حصلت باكستان على أكبر عدد من الأصوات.وأضاف أن باكستان تعمل في مجلس حقوق الإنسان منذ 1 يناير 2018م، وبعد إعادة انتخابها، ستستمر كعضو لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ في 1 يناير 2021.وبيّن أنه منذ إنشاء مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 ، تعد هذه هي المرة الخامسة التي تم انتخاب باكستان في هيئة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بحقوق الإنسان، مؤكداً أن المجتمع الدولي قد أعاد الثقة مرة أخرى إلى باكستان، معترفًا بمساهمتها في جدول أعمال حقوق الإنسان الوطني والعالمي وجهودها الحثيثة في بناء التوافق في مجلس حقوق الإنسان.// انتهى //14:41ت م0112