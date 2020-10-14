الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسدشن المدير التنفيذي لمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تنظمها إدارة مكافحة العدوى والصحة العامة وقسم الباطنة، وتستهدف العاملين في المجمع والمرضى المنومين والمراجعين، بهدف الوقاية من الإصابة بالانفلونزا والحد من أعراضها.وأوضح الدكتور القحطاني أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.من جانبه بين مدير مكافحة العدوى والصحة العامة الدكتور عبدالعزيز الشهراني أن الحملة تستهدف تطعيم 2000 شخص.// انتهى //14:47ت م0114