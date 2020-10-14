عرعر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمدينة عرعر اليوم , توقيع مجموعة من الاتفاقيات في إطار تفعيل برنامج الشراكات المجتمعية.وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن ملتقى التمكين لتوظيف مستفيدي الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجمعيات والشركات ولجان التنمية الاجتماعية بالمنطقة .وتستهدف تمكين أكبر عدد من مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية القادرين على العمل والانتقال من منهجية الرعايه الى التنمية وتقديم مجموعة من البرامج التي تهدف للإرشاد والتمكين والتدريب وذلك من خلال تزويد مستفيدي منظومة الخدمات الاجتماعية بالممكنات التي تساعدهم في الاعتماد على الذات ونشر ثقافة العمل لدى المستفيدين وتحفيزهم للحصول على ما يتوافق مع قدراتهم ومهاراتهم .وحث سموه على الالتزام بمبادئ ومفاهيم رؤية 2030 التي يجب أن تشكل بتوجهاتها ومستهدفاتها وبرامجها مرجعاً لكافة الخطط والأنشطة في المنطقة،منوها بالدعم السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لجميع المناطق والقطاعات.// انتهى //14:49ت م0115