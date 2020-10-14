بغداد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسوقعت العراق واليونان اليوم مذكرات تفاهم تتناول مختلف أوجه التعاون الثنائي.وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع نظيره اليوناني "نيكوس ديندياس" اليوم في بغداد إن اليونان دولة مهمة للعراق لاسيما في مجال تقديم الإسناد العسكري ومساعدة بلاده في حربها ضد الارهاب، منوها بمجالات التعاون الثنائي لاسيما في نقل تجربة الطاقة البديلة للنفط الى العراق.وأوضح أن المباحثات تناولت ايضا الوضع الاقليمي والدولي والتوترات الموجودة في المنطقة .من جانبه، أشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن مباحثاته تناولت التعاون في مجالات الطب والطاقة بين البلدين.// انتهى //14:54ت م0117