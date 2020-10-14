أنجامينا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستسلم الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو ، رسالة من الرئيس الكونغولي ديني ساسونغيسو، تتعلق بدعوته للمشاركة في المؤتمر الذي يعقد في الكونغو يوم 27 من أكتوبر الجاري حول الذكرى الثمانين لمشاركة الجنود الأفارقة في تحرير فرنسا من الاحتلال الألماني.سلم الرسالة وزير الخارجية والتعاون الكونغولي جان كلود قاقوسو، الذي يزور تشاد حاليًا.وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية التشادية، أن الرئيس التشادي بحث خلال لقاءه بوزير الخارجية الكنغولي العلاقات الثنائية بين أنجمينا وبرازافيل وسُبل تعزيزها والنهوض بها إلى مستوى أرحب .// انتهى //14:54ت م0118