الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بويّ، المعين حديثاً.ونوه سموه بالعلاقات التي تربط المملكة بفرنسا، في مختلف المجالات، وسعي البلدين نحو تعزيزها وتطويرها.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهته أشاد السفير الفرنسي بما تمتلكه المملكة من مقومات حضارية وتراثية وما حققته من تطور ونماء في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //14:55ت م0119