القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف الذي يزور مصر حاليًا.وأفادت الجامعة العربية، في بيان اليوم، بأن اللقاء تناول آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث أعرب أبو الغيط خلال اللقاء عن يقين الجانب العربي بأن استقرار المنطقة يرتبط بشكل مباشر بالوصول إلى تسوية سياسية تقوم على أساس حل الدولتين والذي يظل الحل الوحيد المقبول دولياً ويحظى بالإجماع العربي.// انتهى //14:56ت م0120