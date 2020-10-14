الدمام 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه اليوم، رئيس المجلس البلدي بمحافظة النعيرية مبارك بن محمد السهلي، وأعضاء المجلس.ونوه سموه خلال اللقاء بحرص القيادة الرشيدة -أيدها الله - على النهوض بدور المجالس البلدية، وتفعيلها لتكون جهة فاعلة في تطوير العمل البلدي، ونقله لآفاقٍ جديدة.وأكد أهمية التفاعل مع ملاحظات ومرئيات المواطنين، وإطلاعهم على جهود المجلس وإبرازها، والمتابعة الفاعلة للمشروعات، وتنسيق الجهود مع بلدية المحافظة لمعالجة كل ما يطرأ على عمل المجلس، مع أهمية المبادرة لتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية، بما يحقق مفهوم جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة٢٠٣٠.من جهته قدم السهلي، شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه لمسيرة المجلس البلدي بالنعيرية وحرصه على تفعيل دوره في تطوير منظومة العمل البلدي.// انتهى //15:01ت م0121