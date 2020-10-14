القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسانطلقت اليوم أعمال احتفالية اليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون بين المجلس العربي للطفولة والتنمية والمؤسسة التربوية للتدخل المبكر وبناء القدرات، وذلك تحت شعار "وعيك ينير طريقي .. معاً نزيل الحواجز"، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي عدد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة البصرية، وبعض أولياء الأمور الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.وأوضح الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي في تصريح اليوم أن الاحتفالية تأتي في إطار جهود المجلس الذي ينفذ مشروعاً إستراتيجياً قائماً على استخدام التكنولوجيا الحديثة لمساندة ودعم الأطفال من ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن التكنولوجيا سوف تزيد من قوة الإنسان وتجعله أكثر كرامة وحرية وسعادة، لأنها تتيح له الاستمتاع بالحياة وتفتح له كل طاقات الأمل.وتهدف الاحتفالية إلى تشجيع المكفوفين على استخدام العصا البيضاء كوسيلة للتحرك التي يُحتفل العام القادم بمرور 100 عام على ظهورها، كما تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية العصا البيضاء وتوعية المبصرين على التعامل معهم بالشكل الصحيح وحث الجهات المعنية على القيام بدورها تجاه سير الكفيف وتحركه في الطريق العام.// انتهى //17:24ت م0180