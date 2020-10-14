بغداد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم بوزير الخارجية اليوناني "نيكوس دندياس" الذي يزور العراق حاليا.وبيّن الرئيس صالح -وفقاً لبيان صحفي رئاسي عراقي- سعي العراق للتعاون مع الحلفاء والأصدقاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية, مشيراً إلى أهمية التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب.وأكد أن الإرهاب لا يزال يشكّل تهديداً للمجتمع الدولي، مما يتطلب التكاتف والتعاون لمكافحته، وعدم منحه الفرصة لالتقاط أنفاسه وزعزعة السلم والأمن الدوليين, مشددا رفض بلاده بأن تكون ساحةً لتصفية حسابات الآخرين.من جهته أكد الوزير اليوناني التزام بلاده بدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي بما يعزز أواصر العلاقة بينهما .// انتهى //17:24ت م0181