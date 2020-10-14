عشق آباد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسعُقدت أمس , جولة المشاورات السياسية الثانية بين حكومتي المملكة وتركمانستان ، عبر الاتصال المرئي، حيث رأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، في حين رأس الوفد التركماني معالي نائب وزير الخارجية التركماني بردي نياز ماتييف.وبحث الجانبان التعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والثقافية، والإنسانية، والطاقة .كما ناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين منها.شارك في الاجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي، وسفير تركمانستان لدى المملكة أوراز تشارييف.// انتهى //17:25ت م0183