سكاكا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسكثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عمر الحموان أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2350 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها مخالفة 65 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار 55 منشأة أخرى، كما تم إتلاف ومصادرة 1180 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 ، أو عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للأمانة.//انتهى//17:45ت م0187