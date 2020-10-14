الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسعيّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف استضافة الرياض 2030 الفارسة دلما ملحس رئيساً للجنة الرياضيين الاستشارية المنشأة حديثاً، ولاعب المنتخب السعودي العدّاء عبدالله أبكر نائباً لها.وأكد سموه أن تعيينهما بهدف الاستفادة من الرياضيين أصحاب الخبرة والتجربة المهمة في الألعاب الآسيوية.وستعمل لجنة الرياضيين جنباً إلى جنب مع لجنة ملف الرياض 2030 لتقديم المشورة في القضايا المتعلقة بالرياضيين من حيث التدريب والرفاهية وتصميم الأماكن, كما تتيح للرياضيين الإسهام في تطوير بيئة الرياضة في السعودية بشكلٍ خاص وآسيا بشكلٍ عام.وتسعى اللجنة لتمثيل الرياضيين والاستماع إليهم وضمان توفير حقوقهم الكاملة، وهذا هو جوهر المنظور الرياضي الذي تقوم عليه خطة الرياض 2030 في ملفها.// انتهى //17:53ت م0190