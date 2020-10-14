سياسي / جيش الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من العيسوية شمال القدس
الأربعاء 1442/2/27 هـ الموافق 2020/10/14 م واس
رام الله 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين فلسطينيين من قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محيسن، ونسيم محيسن، ومحمود ناصر، وأُبي درباس، ومحمد أبو صايمة، وعبد الفتاح أبو صايمة، وصالح أبو عصب، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بها.
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17:55ت م
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