رام الله 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت سبعة مواطنين فلسطينيين من قرية العيسوية شمال القدس المحتلة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد محيسن، ونسيم محيسن، ومحمود ناصر، وأُبي درباس، ومحمد أبو صايمة، وعبد الفتاح أبو صايمة، وصالح أبو عصب، بعد أن داهمت منازلهم وعبثت بها.// انتهى //17:55ت م0192