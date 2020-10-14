بيروت 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.27%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 619.07 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 43 ألفاً و762 سهماً، بقيمة 566 ألفاً و602 دولار، نفّذت خلال 34 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و425 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و443 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:02ت م0193