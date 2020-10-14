جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسكرمت أمانة محافظة جدة بمقرها أمس الفائزين في مسابقة "نحن الوطن" التي انطلقت ضمن فعاليات اليوم الوطني للملكة بالتعاون مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ، وجرى تكريم الفائزين والرعاة الداعمين ، بحضور وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس عائض بن علي الزهراني .وانطلقت مسابقة نحن الوطن في الـ 7 من سبتمبر الماضي بنظام المشاركة عن بُعد عبر موقع إلكتروني مخصص تحقيقا للإجراءات الاحترازية، واستمرت شهرا كاملا لإتاحة المجال أمام أكبر عدد من المشاركين ، فيما هدفت المسابقة إلى تعزيز روح الانتماء للوطن وتوطيد الروابط الاجتماعية وإلقاء الضوء على الإرث الثقافي للمملكة بجانب الاحتفاء بيوم الوطن بوعي وحذر ، ونشر الثقافة التقنية وتوظيفها للتعبير عن حب الوطن.وسجل الموقع الإلكتروني للمسابقة أكثر من 380 ألف زائر ، و 903 مشاركات من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات المجتمع ، وتجاوز التصويت على المشاركات حاجز الـ 72 ألف صوت ، ولاقت المسابقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيرا ، حيث وصل عدد مشاهدة التغريدات عبر برنامج التدوين المصغر تويتر 47,107 مشاهدات ، وحصلت تغريدات مشاركة ذوي الإعاقة 5796 مشاهدة على الحساب نفسه ، بينما بلغت مشاهدات المنشورات عبر حساب المسابقة على إنستغرام نحو 3578 مشاهدة.// انتهى //20:00ت م0237