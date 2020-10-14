عرعر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسوقّع المعهد السعودي التقني للتعدين بعرعر والهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم عن بعد, اتفاقية تعاون للانضمام إلى الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية (TISC), وذلك بهدف تعزيز الإبداع والابتكار من خلال الانضمام.ووقع الاتفاقية مدير عام المعهد عبدالله بن عامر العتيبي, ونائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس.كما أطلق المعهد السعودي التقني للتعدين اليوم، مبادرة دعم الموهوبين من أبناء منطقة الحدود الشمالية؛للإسهام في تعزيز الإبداع والابتكار في المنطقة.وقدم مدير عام المعهد السعودي التقني للتعدين الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه المتواصل للمعهد وعلى اهتمامه بخدمة أبناء المنطقة وحرصه على التنمية والازدهار.// انتهى //20:39ت م0241