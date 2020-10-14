تونس 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، التزام تونس بالعمل الإفريقي المشترك وبمشاريع الاتحاد الإفريقي لتحقيق السلم والرّفاه لشعوب القارة، مبرزاً إسهامات بلاده، العُضو غير الدائم بمجلس الأمن الدولي منذ يناير 2020، في الجهود الدولية والإفريقية لمكافحة جائحة كورونا وتحقيق السلم والأمن في القارة.ودعا الوزير التونسي اليوم في كلمة عبر تقنية الفيديو خلال مشاركته في أعمال الدورة 37 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي، الدول الإفريقية إلى الإسهام في التفعيل الكامل للقرار 2532 الصادر عن مجلس الأمن حول هذه الجائحة.كما دعا - وفق بيان للخارجية التونسية - ، الدول الإفريقية إلى مواصلة دعم الحوار السّياسي بين مختلف الأطراف الليبية من أجل ليبيا آمنة ومزدهرة وموحّدة وبما يسهم في إحلال السلم في المنطقة وفي القارة الإفريقية.وكان المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية للاتحاد الإفريقي، قد بحث خلال اجتماعه عدة مسائل من بينها مسار إصلاح الاتحاد الإفريقي من خلال اعتماد هيكلة جديدة لمفوضية الاتحاد الإفريقي ومواءمة الصكوك القانونية المنظمة لعمل مؤسسات الاتحاد مع هذا المسار.كما نظر المجلس في الترشحات الإفريقية للمناصب الدولية من خلال تقرير اللجنة الوزارية للترشحات التي عقدت اجتماعها أول أمس.// انتهى //20:40ت م0242