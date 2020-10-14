عرعر 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسعقدت جامعة الحدود الشمالية اليوم, الاجتماع الخاص بلجنة "جائزة للتميز العلمي", وذلك لوضع اللائحة المتعلقة بضوابط منح جوائز التميز العلمي.وأوضحت الجامعة أن الجائزة تأتي لتطوير وتحفيز البحث العلمي بالجامعة، وتشجيع الأكاديميين والباحثين على إعداد الدراسات والبحوث والنشر في المجلات العلمية المصنفة، ولرفع تصنيف الجامعة في مجال البحوث المنشورة والاستشهاد العلمي، وفي سياق تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية الجديدة للجامعة 2020 - 2025م.وأشارت الجامعة إلى تشكيل اللجنة في ضوء تنفيذ إحدى مبادرات وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، المتعلقة بتحفيز البحث العلمي وتشجيع الباحثين وتكريم المتميزين منهم،​ ممن يعكفون على نشر أبحاث علمية متميزة في مجلات علمية محكمة ومصنفة ضمن قواعد معلومات عالمية تركز على جودة المنتجات العلمية بما فيها براءات الاختراع والاكتشافات العلمية.// انتهى //20:46ت م0243