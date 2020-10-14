الرباط 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأصدرت المنظمة العربية للطيران المدني (مقرها في الرباط ) العدد 40 من مجلة «الطيران العربي» باللغتين العربية والإنجليزية.ويتضمن العدد، مجموعة من التقارير والملفات والمقالات التحليلية، ضمنها موضوع اعتماد معظم الدول لدليل توجيهات فرقة عمل مجلس الإيكاو لإنعاش قطاع الطيران، وجهود سلطات الطيران المدني للدول ومنظمة الإيكاو من خلال الأمانة العامة ومكاتبها الإقليمية وكذلك المنظمات الإقليمية والهيئات الدولية لصناعة النقل الجوي.كما يتضمن تقارير حول الكفاءات الطبية العربية ضمن لجنة تقييم اللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية، وتقرير اخر حول الطيران والعمل المناخي، ثم مقالات أخرى حول التنسيق وتحسين التعاون بين الطيران المدني والعسكري، وخطر البث اللحظي على قطاع الطيران، علاوة على أخبار وأنشطة المنظمة وأنشطة الدول الأعضاء خلال الثلاثة أشهر الماضية، وأهم الاحداث الدولية والعربية خلال هذه الفترة.وتم تخصيص ملف العدد للدور المهم للجسور الجوية العربية التي نقلت المساعدات ‘لى لبنان وإغاثة الشعب اللبناني جراء فاجعة مرفأ بيروت.// انتهى //21:00ت م0249