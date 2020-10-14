باريس 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلياً بدءاً من السبت المقبل (بين التاسعة مساءً والسادسة صباحاً) في عدد من المدن الكبرى بينها باريس، بهدف مواجهة الموجة الوبائية الثانية.وقال ماكرون في حوار متلفز اليوم: إنّ حظر التجول سيستمر لأربعة أسابيع، وسنذهب إلى البرلمان لتمديده حتى الأول من ديسمبر. ستة أسابيع هي الفترة التي تبدو لنا مجدية، موضحاً أن التدبير يدخل السبت حيّز التنفيذ.وبالإضافة إلى باريس ومنطقتها يشمل التدبير ثماني مدن كبرى هي ليل، وليون، وإيكس مرسيليا، وغرونوبل، ومونبلييه، وسانت إتيان، وروان، وتولوز.ويعني القرار عملياً إغلاق المطاعم والمقاهي والمسارح ودور السينما ابتداءً من الساعة 21,00 (19,00 ت غ).وشدد ماكرون على ضرورة أن تتابع العجلة الاقتصادية عملها، قائلاً إن فرنسا ستواصل العمل وهذا أمر ضروري لاقتصادنا.وبعدما سجّلت فرنسا في الموجة الأولى من تفشي الوباء 30 ألف وفاة بكوفيد-19، عادت مؤخراً لتشهد تسارعاً في وتيرة الإصابات.// انتهى //22:58ت م0266