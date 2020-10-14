ضمد 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واساستقبل محافظ ضمد سمير الغامدي اليوم، رئيس نادي الوطن الدكتور محمد حبيبي وعددًا من المسؤولين بالنادي.وأشاد المحافظ بالمنجزات التي حققها النادي وتمثيله للمحافظة في المشاركات الخارجية, وتحقيقهم المركز الثاني في بطولة الدراجات الهوائية على مستوى المملكة.بدوره, أكد رئيس النادي مواصلة النادي لتحقيق النتائج المشرفة في منافسات الألعاب الرياضية.// انتهى //23:01ت م0268