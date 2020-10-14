الرياض 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأقامت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة اليوم, ملتقاها الثاني #اسأل_النيابة تحت عنوان "السلوك الرقمي في منصات التعليم عن بعد", وذلك بمقرها الرئيس بالرياض.وتناول الملتقى الجوانب النظامية والأكاديمية والتربوية التي تتقاطع مع عملية التعليم عن بعد، وتأكيد النيابة العامة على توفير الحماية الجنائية لمنصات التعليم عن بعد؛ لدعم جهود المعلم والطالب للوصول للنجاح المأمول، وتحقيق التجربة المثالية الآمنة.يذكر أن ملتقى "اسأل النيابة" يُنظم بشكل دوري في مقر النيابة العامة، ويتبادل فيه الحضور الآراء والنقاش حول قضايا مختلفة في كل مناسبة، ويهدف إلى التعريف بالأنظمة، وتعزيز الوعي بالحقوق النظامية للمواطن والمقيم .// انتهى //23:03ت م0270