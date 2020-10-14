الخرطوم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدلله حمدوك اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفيت أونانقا أنيانق الذي يزور الخرطوم حالياً.وأكد حمدوك خلال اللقاء تطلع بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة في الفترة المقبلة في المجالات كافة، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتيسير عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة في الانتقال بالسودان "يونيتامس"، وأهمية البناء على الإيجابيات التي حدثت في فترة عمل بعثة يوناميد.وتطرق اللقاء إلى دعم وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي، وأهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يُساعد في تطبيق اتفاقيات السلام بالبلاد.// انتهى //23:10ت م0271