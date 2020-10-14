الطائف 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسدشن رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، حملة "لنجعلها خضراء"، وتستهدف الحملة غرس أكثر من 15 ألف شجرة بالمدينة الجامعيَّة بسيسد، لتنمية الغطاء النَّباتي في محافظة الطائف، وذلك بالتَّعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.ويأتي هذا التدشين بالتزامن مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "لنجعلها خضراء" التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، بهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة.وأوضح الدكتور عسيري أن الجامعة تستهدف زراعة 15 ألف شجرة بالمدينة الجامعية، مما يساعد على تنمية الغطاء النباتي بمحافظة الطائف، والحد من التصحر، وخفض نسبة التلوث، وتحسين جودة الهواء، وتخفيض درجة حرارة الجو، واستعادة التنوع الإحيائي، وتشجيع المشاركات المجتمعية في تنمية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية، ونشر ثقافة الاعتناء بالغطاء النباتي بما يخدم مجتمع الطائف.وقد أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة حملة "لنجعلها خضراء" التي تغطي 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعاً للوزارة، للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي في المملكة.وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة التي ستستمر من 10 إلى 30 أبريل 2021 تأتي ضمن جهودها في العمل على تنمية الغطاء النباتي الطبيعي، والحد من آثار التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وإعادة تأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة.// انتهى //23:46ت م0274