جدة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستحتفي وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة غداً، بيوم الغذاء العالمي الـ 40، تحت شعار " افعالنا هي مستقبلنا لان مصيرنا واحد، معا ننمو ونتغذى ونحافظ على الاستدامة"، وبالذكرى الخامسة والسابعين على انشاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وذلك بمجمع العرب بمحافظة جدة.وأكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن هذه الاحتفالية تهدف إلى زيادة الوعي العام بمشكلة الجوع في العالم والحد من فقد الأغذية وهدرها، مشيراً إلى أن الفعالية يصاحبها معرض توعوي يشارك فيه عدد من الجهات الرسمية والخاصة، إضافة إلى عدد من الجمعيات التي تهتم بالجانب البيئي والغذائي.يذكر أن منظمة الأغذية والزراعة تحتفل في السادس عشر من أكتوبر من كلّ عامٍ بيوم الغذاء العالمي، وهو يوم تأسيس المنظمة عام 1945م ، وفي هذا اليوم تنظم أكثر من مئةٍ وخمسين بلداً في جميع أنحاء العالم فعالياتٍ تُعزز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل القضاء على الجوع، من حيث الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي، والنظام الغذائي المغذي للجميع.// انتهى //23:50ت م0276