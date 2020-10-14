الخرطوم 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسالتقى رئيس مفوضية السلام بالسودان سليمان الدبيلو بمكتبه اليوم، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي بارفي أونانقا، تناولا خلاله متطلبات تنفيذ اتفاقية السلام.وأوضح الدبيلو في تصريح صحفي: أنه أطلع مبعوث الأمم المتحدة للقرن الإفريقي على متطلبات تنفيذ اتفاقية السلام والقضايا التي تواجه البلاد حالياً، مضيفاً أن المبعوث الأممي أبدى تفهمه الكامل للقضايا التي أثيرت خلال اللقاء، مؤكداً قناعة كل أطراف السلام بعدم جدوى الحرب وأن السلام هو الخيار الأمثل لمعالجة القضايا كافة.وأوضح مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي من جانبه، أن عملية السلام عملية مهمة تسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد، لافتاَ الانتباه إلى أن الأمم المتحدة تأمل في التزام جميع الأطراف بتنفيذ اتفاق جوبا ومواجهة التحديات التي تواجه تنفيذه.// انتهى //23:58ت م0277