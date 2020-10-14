ظهران الجنوب 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واستنظم إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب ممثلة بالقسم النسوي يوم غدٍ برنامج تدريبي عن بعد تحت عنوان: "معالجة الفاقد التعليمي"وتركز محاور البرنامج الذي يستهدف قائدات المدارس، على البدائل التعليمية لمعالجة الفاقد التعليمي، وخاصة التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية وكيفية تنفيذ الإختبارات عبر منصة مدرستي لمعرفة وقياس المستوى التحصيلي لدى الطالبات.// انتهى //23:58ت م0278