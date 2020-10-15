القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس‪ ‬شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري في اجتماعات الدورة العادية رقم ٣٧ للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة عبر تقني الفيديو يومي ١٣ و١٤ أكتوبر الجاري، وذلك في إطار بحث قضايا العمل الأفريقي المشترك‪.‬ وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان اليوم، أن شكري أعرب في مداخلته خلال الاجتماع عن تقدير مصر لكافة الجهود المبذولة على صعيد تحقيق هدف الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، ورفع كفاءة كل من مفوضية الاتحاد وسكرتارية التجمعات الاقتصادية الإقليمية على نحو يمكنها من تنفيذ الخطط والبرامج المنبثقة عن أجندة الاتحاد الأفريقي‪.‬ ‪ ‬وأشار حافظ إلى أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا الرئيسة المطروحة على الساحة الأفريقية، وعلى رأسها التقدم المُحرز على صعيد التصدي للتأثيرات المختلفة لجائحة فيروس كورونا على الدول الأفريقية، والإعداد للقمة التنسيقية الثانية بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بجانب التحضير لخطة العمل المشتركة في المجال الثقافي لعام ٢٠٢١.// انتهى //01:29ت م0288