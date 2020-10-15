القاهرة 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واس‪ ‬تأهل فريق طلائع الجيش إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد فوزه على فريق بيراميدز بضربات الترجيح بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة الأعرق في مصر.ومن المنتظر أن يواجه فريق طلائع الجيش في الدور نصف النهائي لكأس مصر، الفائز من مباراة الزمالك ونادي مصر.//انتهى//02:21ت م0290