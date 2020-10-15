عام / إصابات "كوفيد-19" في إفريقيا تقترب من 1.6 مليون
الخميس 1442/2/28 هـ الموافق 2020/10/15 م واس
اديس أبابا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14أكتوبر 2020 م واس
أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وصل إلى 1592549 حالة.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 38868 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.
وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و المغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.
// انتهى //
03:07ت م
0293