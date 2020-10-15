اديس أبابا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14أكتوبر 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " وصل إلى 1592549 حالة.وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن المرض في أفريقيا وصل إلى 38868 ، لافتا النظر إلى أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من المرض في جميع أنحاء القارة بلغ 1318132 حتى الآن.وقال المركز إن أكثر الدول الأفريقية تضررًا من المرض هي جنوب إفريقيا و المغرب ومصر وإثيوبيا ونيجيريا.// انتهى //03:07ت م0293