برازافيل 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسبدأت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ، أودري أزولاي اليوم زيارة الى الكونغو برازافيل.وتهدف الزيارة التي تتزامن مع انطلاق العام الدراسي في جميع أنحاء الكونغو ، إلى دعم نظام التعليم الكونغولي في مواجهة وباء فيروس كورونا.كما قامت المسؤولة الأممية خلال تواجدها بالكونغو بافتتاح قناة تعليمية على شبكة الإنترنت تم تطويرها بدعم من اليونسكو.ومن المنتظر ان تصل المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة غدا الى الكونغو الديمقراطية للقاء المسؤولين الكونغوليين هناك.//انتهى//03:34ت م0294