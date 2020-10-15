لشبونة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأعلنت البرتغال حالة الطوارئ امس الأربعاء بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.ويسمح أمر الطوارئ الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس ويستمر لمدة 15 يوما، للحكومة بوضع حدود على الحركة والحياة العامة بشكل عام، حسبما ذكر رئيس الوزراء أنطونيو كوستا عقب اجتماع لمجلس الوزراء في لشبونة.وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 3ر10 ملايين نسمة إجمالي 91 ألف حالة إصابة و2117 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.// انتهى //07:11ت م0006