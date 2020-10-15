نيامي 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساستقبل الرئيس النيجيري يوسفو محمدو اليوم، وزير الدفاع الليبي في حكومة الوفاق صلاح الدين علي النمروش.وفي تصريح ادلى به لوكالة أنباء النيجر عقب اللقاء، قال الوزير الليبي انه بحث مع الرئيس النيجري اوجه التعاون بين النيجر وليبيا خاصة على الصعيد الأمني.وأشار إلى أن المباحثات مع الرئيس يوسفو محمدو تركزت أيضا على "تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة الإرهاب في أراضي البلدين".// انتهى//07:11ت م0007