شنغهاي 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر تشرين الأول، انخفاضا من 20 في اليوم السابق.وقالت اللجنة إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 بدون أعراض في 14 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.// انتهى //07:12ت م0008