إسلام آباد 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إعادة انتخاب باكستان كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، وهي المرة الخامسة التي يتم فيها انتخاب باكستان لعضوية هذا المجلس.واهتمت بتأكيد باكستان بأنها لا تريد خوض أي صراعات إقليمية، مع احتفاظها بحق الدفاع عن سيادة أراضيها والتصدي لأي عدوان.وتناقلت إعلان رئیس حكومة إقلیم بلوشستان الباكستاني جام کمال عن إصابته بفیروس کورونا المستجد.وأخبرت عن سماح الحكومة لأحزاب المعارضة بتنظيم اجتماعها الاحتجاجي في مدينة كوجرانواله يوم غد الجمعة للتعبير عن حقها الديمقراطي من خلال الاحتجاج.وتطرقت إلى عزم رئيس الوزراء عمران خان الإشراف شخصياً على حملة مكافحة الغلاء المعيشي الذي تشهده باكستان.وفي الشأن الأمني أخبرت عن مقتل جندي باكستاني بهجوم نفذه مجهولون على نقطة حدودية باكستانية من أفغانستان، وإصابة سبعة أشخاص بانفجار وقع أمس في مدينة كويتا.وعرجت إلى مناقشة باكستان وبريطانيا القضايا المتعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول الأمن الدولي والإقليمي.إقليمياً تطرقت صحف باكستان إلى الاجتماع السابع الذي انعقد بين المسئولين الصينيين والهنود لحل الخلاف الحدودي بين البلدين في منطقة لداخ المتنازع عليها بين البلدين.كما تابعت تطورات التوتر العسكري الجاري بين أذربيجان وأرمينيا، وإعلان أذربيجان فرض سيطرتها على ثمان قرى في قرة باغ.أفغانياً أخبرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل من قوات الأمن إثر تصادم مروحيتين.// انتهى //07:22ت م0009