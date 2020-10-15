الرياض 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنئ رئيس تونس بذكرى الجلاء.أمير الرياض يستقبل سفير سلطنة عُمان.فهد بن سلطان يناقش تقارير «درء مخاطر السيول».أمير جازان يلتقي مدير المجاهدين ورئيس «غراس».«المرحلة آمنة».. حملة لمحاربة السرطان بنجران.أمير الجوف يطالب المجلس البلدي بتحقيق التطلعات.الصحة: تسجيل 501 حالة مؤكدة و481 حالة تعافٍ جديدة.السديس يدشن خطة موسم الزيارة للروضة الشريفة.«الفريق المشترك»: الحوثي يتخفى خلف قوارب صيد لمراقبة سفن التحالف وتهريب الأسلحة.تحصيل الضريبة من مشاهير التواصل الاجتماعي.. والحد من التهرب.مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الغذائية في السودان ولبنان.بومبيو: المملكة قوة استقرار في المنطقة."الأونروا" تثمن دعم المملكة.الصحة العالمية: «كورونا» يهدد التقدم في مكافحة السل.مفاوضات لبنانية - إسرائيلية غير مسبوقة لترسيم الحدود.الليبيون يفتحون صفحة «المرحلة الدائمة».«الأوروبي» يفرض عقوبات على كيان و أفراد روس.الحركات المسلحة العراقية تتنصل من هجمات البعثات الدبلوماسية// يتبع //07:37ت م0011