وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( متانة اقتصاد.. وقدرة وطن ) : القدرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تثبت تمكنها في مواجهة كل التحديات واستشراف مستقبل المتغيرات، وأنه ومهما بلغ سقف الظروف الاستثنائية تكون في موقع التفوق بما يضمن استدامة مسيرة نهضة وتنمية معهودة منذ مراحل التأسيس، وتتعزز في هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملـك سلـمان بن عبدالـعزيز، وصاحب الـسمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.وأضافت أنه حين نمعن فيما أكده مجلـس الـوزراء في جلسته الاعتيادية، الـتي عقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله-، في التفاصيل المرتبطة بهذا المفهوم، التي يمكن رصدها في إيضاح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الـوزراء، وصف الـتقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملـكة، بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الـعالمية، وفاعلـية الإصلاحات الهيكلية والـسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية، الـتي يشهدها الـعالـم حالـيا، مؤكدا أن المملـكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030 ، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات جائحة فيروس كورونا فهذه المعطيات الآنفة الـذكر بقدر ما هـي تعكس قوة وقدرة الاقتصاد الـسعودي، والأزمة الاقتصادية، الـتي صاحبت جائحة كورونا المستجد، تلك الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث، عصفت باقتصادات أكثر دول العالم تقدما، ولكن في المشهد المحلي السعودي نجد أنه وبفضل الإستراتيجيات الحكيمة لـقيادة الـدولـة وما تعاملت به بحكمة ورعاية مع مختلف المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وتطوراتها في الجانب الوقائي والـعلاجي والاقتصادي وكل مجال يرتبط بدورة الحياة الطبيعية، وثّقت لغة الأرقام وإجمالي الإحصاءات المسجلة قصة نجاح وثبات تعتبر بعدا آخر لآفاق رؤية المملكة 2030 ، التي تمضي في مسيرة استكمال مشاريعها لتحقيق التحول المأمول وجودة الحياة في مختلف الأصعدة، التي تعزز مكانة المملكة المتقدمة في المجتمع الدولي.// يتبع //08:05ت م0014