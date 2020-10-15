نجران 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بلجنة تعزيز الصحة النفسية أمس، ندوة عن بُعد بعنوان "الصحة النفسية للجميع"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية, حيث استهدفت الندوة المجتمع بجميع شرائحه وأطيافه.وتناولت الندوة التي قدمها عدد من الأكاديميين المختصين، مقومات الصحة النفسية وسبل تعزيزها في ظل الأزمات والكوارث، ومؤشراتها ومظاهرها ومقوماتها، وعلاقتها بالجانب الإدراكي المعرفي للشخصية، وإستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، وأساليب التعلم المنظم ذاتياً في ظل التعلم الإلكتروني، ودور الأسرة الفعال في تعزيز الصحة النفسية.// انتهى //08:19ت م0017