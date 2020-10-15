صبيا 27 صفر 1442 هـ الموافق 14 أكتوبر 2020 م واسأنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في الظبية بمحافظة صبيا أمس ، توزيع "٥٠٠" سلة غذائية على الأسر المستفيدة من خدماتها.وأوضح نائب رئيس اللجنة يحيى محسن معافا، أن السلة تحتوي على الأصناف الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة مثل الدقيق والزيت والسكر والأرز وغيرها ، وذلك بدعم من جمعية البر بجازان ، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة بلغ أكثر من ٤٠٠ أسرة.وأكد حرص الجمعية على توفير احتياجات الأسر وتخفيف عنهم الأعباء المالية ويلبي احتياجاتهم ، مشيراً إلى أن عملية التوزيع تمت بالتعاون مع عدد من الفرق التطوعية التابعة للجنة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة.// انتهى //08:20ت م0018