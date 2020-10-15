طرابلس 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل استمرار معاناة المواطن من انقطاع الكهرباء ونقص السيولة النقدية في المصارف التجارية، وسط تفاؤل لدى البعض في ظل المساعي الإقليمية والدولية من أجل العملية السياسية والحوار بين كافة الأطراف برعاية دولية من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة في إطار سياسي وأمني واقتصادي .وأشارت الصحف إلى مطالبة وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بتخفيض مساهمة الدول الأعضاء في ميزانية الاتحاد الإفريقي لعام 2021، بحيث تكون تقشفية بالنظر للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية للدول الأفريقية، نظرا للوباء المتمثل في جائحة كورونا، مضيفا أن كورونا أثقلت كاهل ميزانيات الدول الإفريقية بحيث يمكن تعويض المبلغ المخفض في الميزانيات القادمة.وتناولت الصحف اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مع الرئيس المالطي جورج فيلا، الذي تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا، ومسارات الحوارات المفتوحة وسبل إنجاحها، ودور مالطا في حلحلة الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف.وتطرقت إلى تحذير الجزائر من خطورة وتداعيات الأوضاع الأمنية في ليبيا على كافة دول المنطقة بما فيها دول البحر المتوسط، كما حذرت من خطورة تكرار التجربة السورية والصومالية في شمال أفريقيا.وعرجت الصحف على دعوة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأمم المتحدة إلى سرعة تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا.// انتهى //09:13ت م0020