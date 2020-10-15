الجزائر 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بقرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة فتح مساجد البلاد أمام المصلين لأداء صلاتي الجمعة والفجر، وذلك اعتباراً من السادس من نوفمبر المقبل، مرجعة أسباب القرار إلى تحسن الوضعية الوبائية في البلاد وعدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكثر من 20 محافظة من أصل 48.ولفتت الانتباه إلى زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى الجزائر اليوم.وتطرقت إلى عودة ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا وسط الشباب، مبرزة إعلان وزارة الدفاع الوطني أمس عن إحباط قوات البحرية محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 536 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع خلال أسبوع واحد.وتحدثت الصحف عن دعوة موريتانيا على لسان وزيرها للخارجية اسماعيل ولد الشيخ، الدول الإفريقية للوقوف صفا واحدا للمطالبة باعفاء ديون الدول الأكثر فقراً في إفريقيا.وتطرقت في الشأن الدولي إلى النزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قره باغ، مشيرة إلى تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن من الأفضل نشر مراقبين عسكريين روس على خط المواجهة في الإقليم المتنازع عليه، وأن بلاده لا تتفق مع الموقف التركي بأنه يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع بشأن قره باغ.// انتهى //09:31ت م0021