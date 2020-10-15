القاهرة 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، على الثوابت المصرية بشأن سد النهضة ، وضرورة بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين جميع الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.وأشارت إلى استعراض وزير الخارجية المصري سامح شكري مع المنسق الأممي الخاص بعملية السلام نيكولاي ملادينوف، آخر المستجدات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني، والانخراط في مسار السلام تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة.ونوهت إلى إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 6 حالات وفاة، وخروج 79 متعاف من المستشفيات، ليرتفع إجمالي حالات كورونا المسجلة في مصر إلى 104915 حالة من ضمنهم 97920 حالة تم شفاؤها، و 6077 وفاة.وتحدثت عن اتفاق ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلال لقائهم بالقاهرة على مدار 3 أيام، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وإبداء الطرفين رغبتهما في عقد جولة ثانية بمصر لاستكمال المناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية.ولفتت الصحف إلى تأكيد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس أن انتهاكات تركيا في شرق البحر المتوسط واستمرار ارسالها سفن التنقيب في المنطقة يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.// انتهى //09:57ت م0022