بيروت 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالقرار المفاجىء الذي أصدره الرئيس اللبناني ميشال عون في ساعة متأخرة من ليل أمس بتأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة في حين عقدت أمس الجولة الأولى للمفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في منطقة الناقورة الجنوبية حول ترسيم الحدود البحرية برعاية اليونفيل ووساطة الولايات المتحدة.وتحدثت عن تنديد وزارة الخارجية الأردنية، في بيان أمس بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية الموافقة على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.وأخبرت صحف الخميس عن اتفاق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيان خلال محادثات في القاهرة على ضرورة إنها المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.وتناولت إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس أن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تشكل تهديداً خطيراً للأمن العالمي ،موضحاً أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بأمن كوريا الجنوبية.// انتهى //10:04ت م0023