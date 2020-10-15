كانبيرا 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسارتفع معدل البطالة في أستراليا إلى 6.9% في شهر سبتمبر 2020م الماضي مقارنة بنسبة 6.8% في شهر أغسطس الذي سبقه.وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان له اليوم ، إن سوق التوظيف الأسترالي شهد في شهر سبتمبر انخفاض بمقدار 29.5 ألف وظيفة حيث أدت الخسائر الكبيرة في قطاع الوظائف في ولاية فيكتوريا إلى إغراق مكاسب التوظيف في أماكن أخرى من البلاد.// انتهى //10:11ت م0024