تبوك 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واساستقبلت عيادات "تطمن " في تبوك "18981" مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 10 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.وخصصت "الصحة" عيادات "تطمن" لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //10:14ت م0025