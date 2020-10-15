طوكيو 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسانخفضت الأسهم اليابانية اليوم إذ تضررت معنويات المستثمرين بسبب تبدد الآمال في جولة جديدة من التحفيز المالي في الولايات المتحدة وعودة إجراءات العزل العام في بعض الدول الأوروبية بسبب تفشي كورونا ومخاوف إزاء توتر العلاقات الصينية الأمريكية.وأغلق المؤشر نيكي القياسي متراجعا 0.51 % إلى 23507.23 نقطة وقاد قطاعا الرعاية الصحية والاتصالات الانخفاض.وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.74 % إلى 1631.79 نقطة.// انتهى //10:14ت م0026