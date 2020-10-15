رام الله 28 صفر 1442 هـ الموافق 15 أكتوبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية، على بناء 2166 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينها 1100 وحدة في محافظة بيت لحم .وأولت اهتمامًا بإدانة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قرار الحكومة الإسرائيلية "بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية".وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية والذي رصد ، 21 انتهاكا بحق الصحفيين في الأرض الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر سبتمبر المنصرم.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، طالت سبعة فلسطينيين على الأقل، من قرية العيسوية شمال القدس المحتلة فيما أقدم مستوطنون يهود، على تقطيع مئات أشجار الزيتون المعمرة في أراضي قرية الجبعة غرب بيت لحم، بينما أطلقت زوارق بحرية تابعه للاحتلال الإسرائيلي ، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.وتحدثت الصحف عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال ، وتجولوا في أرجاء المسجد ، ونفذوا جولات استفزازية .وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 4 وفيات و532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات الفلسطينية.// انتهى //10:18ت م0027